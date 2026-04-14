Mulher sofre tentativa de assalto em Caratinga

Na noite dessa segunda-feira (14), por volta das 23h, uma tentativa de assalto foi registrada na Travessa Belo Horizonte, em Caratinga.

De acordo com as informações, uma motociclista foi abordada por um indivíduo que tentou cometer o crime. No momento da ação, a vítima acabou sendo encurralada, gerando tensão e medo.

A ação criminosa só não foi concluída graças à intervenção de um colega da motociclista, que apareceu no local e conseguiu impedir o assalto.

Câmeras de monitoramento da região registraram toda a movimentação, o que pode auxiliar na identificação do suspeito.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Polícia Militar deve utilizar as imagens para dar continuidade às investigações.