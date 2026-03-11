Polícia Militar prende foragido da Justiça no distrito de Prata, em Lajinha

LAJINHA (MG) – A Polícia Militar prendeu, na noite desta terça-feira (10), um homem de 48 anos que estava foragido da Justiça no distrito de Prata, em Lajinha.

De acordo com a PM, os militares receberam informações sobre o paradeiro do suspeito, que possuía mandado de prisão em aberto expedido pela 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Após levantamentos, as equipes realizaram diligências na Rua Joel Ferreira Vita, onde conseguiram localizar e abordar o homem.

Durante a verificação, foi confirmado o mandado judicial em aberto, sendo dada voz de prisão ao autor.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de plantão em Manhuaçu, onde foram adotadas as providências de polícia judiciária e o cumprimento da ordem judicial.

Fonte: Portal Caparaó