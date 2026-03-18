Polícia Civil prende suspeito de aliciar menores e armazenar conteúdo ilegal em Carangola

CARANGOLA — A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou, nesta terça-feira (17), a Operação “Proteção”, com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão contra um homem investigado por aliciar menores para a prática de atos sexuais e por armazenar conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

Durante as diligências, os policiais apreenderam aparelhos celulares que continham vídeos e imagens de cunho ilegal relacionados à exploração sexual de menores.

Ainda no local, foram encontradas buchas e pés de maconha, o que também configura crime relacionado ao tráfico de drogas.

O investigado foi preso em flagrante e conduzido à unidade policial para os procedimentos de praxe. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam, com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos, identificar possíveis vítimas e analisar outros elementos coletados durante a operação.