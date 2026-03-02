Polícia Civil cumpre prisão temporária por tripla tentativa de homicídio em Pocrane

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Polícia Civil de Ipanema, cumpriu, nesta data, mandado de prisão temporária em desfavor de um homem de 43 anos, investigado pela prática, em tese, de três tentativas de homicídio, ocorridas no município de Pocrane/MG.

O fato envolve como vítimas um homem de 39 anos e duas mulheres de 34 e 25 anos, respectivamente.

De acordo com as investigações, após um desentendimento ocorrido momentos antes, o investigado teria retornado ao local conduzindo um veículo automotor e, de forma repentina, direcionado o carro contra as vítimas, que se encontravam sentadas na calçada em frente a uma residência, atingindo-as. Na sequência, o suspeito evadiu-se do local sem prestar socorro.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital municipal, onde receberam atendimento médico, sendo constatadas lesões de natureza leve em duas vítimas e lesões graves na terceira.

Durante as diligências, o veículo supostamente utilizado na ação foi localizado e apreendido, apresentando avarias na parte frontal, compatíveis, em tese, com a dinâmica narrada. Elementos colhidos ao longo da apuração — incluindo depoimentos e demais provas técnicas — indicam que o atropelamento pode ter ocorrido de forma intencional, no contexto do conflito anterior.

Diante do conjunto probatório reunido até o momento, a Autoridade Policial representou pela prisão temporária do investigado, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário, após manifestação do Ministério Público.

O investigado foi conduzido para os procedimentos legais e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

As investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos.