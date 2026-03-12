PM prende foragidos da Justiça em Santa Rita de Minas e Raul Soares

DA REDAÇÃO – A Polícia Militar de Minas Gerais realizou, na manhã desta terça-feira (10), a prisão de dois foragidos da Justiça em ocorrências distintas registradas nas cidades de Santa Rita de Minas e Raul Soares. As ações foram conduzidas por militares do 62º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Maria da Penha

A primeira prisão ocorreu por volta das 11h02, em Santa Rita de Minas, durante ações da Operação Mês da Mulher. Após receber denúncia sobre a existência de um mandado de prisão em aberto, os militares realizaram diligências na Rua Maximiano Barbosa, no bairro Santo Antônio, onde localizaram e prenderam um homem de 38 anos.

De acordo com a Polícia Militar, o mandado judicial foi expedido em razão de crime cometido no contexto da Lei Maria da Penha, relacionado à violência doméstica. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, onde foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.

Roubo

Pouco tempo depois, por volta das 11h31, outra prisão foi realizada no município de Raul Soares. Durante patrulhamento pela Rua Agostinho Braga, no bairro Tarza, os militares abordaram um homem de 47 anos. Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto.

Segundo a PM, a ordem judicial refere-se ao crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal.

Diante da confirmação, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado inicialmente ao Hospital São Sebastião para avaliação médica de praxe. Em seguida, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Raul Soares, onde permaneceu à disposição da Justiça.