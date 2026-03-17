PM apreende réplica que estava com adolescentes na porta da Escola “Estadual”

No início da tarde, a Polícia Militar foi acionada para comparecer à Escola Estadual Deputado José Augusto Ferreira, conhecida como “Estadual”, localizada na Rua Deputado José Augusto Ferreira, em Caratinga/MG, após denúncia de que dois indivíduos estariam em atitude suspeita nas proximidades da unidade de ensino.

De acordo com informações repassadas pelo diretor da escola, alguns alunos relataram ter visto dois indivíduos nas imediações do local, aparentemente ajustando algo na cintura semelhante a uma arma de fogo, o que gerou preocupação entre estudantes e funcionários.

Imagens obtidas no local indicaram que dois adolescentes, um de 16 anos e outro de 15 anos, chegaram a adentrar parcialmente nas dependências da escola e observaram uma das laterais do prédio escolar, levantando suspeitas sobre suas intenções.

No final da tarde, durante novos contatos com a direção escolar, foi identificado que um adolescente de 15 anos seria a possível vítima da ameaça. Segundo apurado, a motivação estaria relacionada a questões de ordem passional, uma vez que o jovem estaria em um relacionamento com a ex-namorada de um dos suspeitos.

Diante das informações, equipes do 62º Batalhão da Polícia Militar iniciaram diligências para esclarecimento dos fatos, conseguindo localizar o adolescente de 16 anos, que confirmou ter ido ao local com o intuito de intimidar a vítima. Ele relatou aos militares que possuía uma réplica de arma de fogo do tipo airsoft, utilizada para causar intimidação, inicialmente, relatou que, após o fato, por temer ser “preso” teria jogado o objeto no rio.

Contudo, ainda durante a abordagem, o adolescente, após intenso trabalho realizado pelos militares, acabou por indicar aos policiais o local onde a réplica estaria guardada, assim sendo o objeto posteriormente localizado e apreendido.

A ocorrência foi registrada, sendo todas as medidas legais pertinentes adotadas pelos policiais militares e repassado as autoridades competentes para adoção das providências jurídicas cabíveis.