Campus do Instituto Federal em Caratinga avança com assinatura da ordem de serviço

CARATINGA- Em um momento considerado histórico para a educação regional, foi assinada a ordem de serviço para o início das obras do campus do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) em Caratinga.

A assinatura ocorreu durante visita ao Colégio de Dirigentes da Reitoria da instituição, na cidade de Juiz de Fora, com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana; do reitor do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Valdir José da Silva; e do secretário da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, Marcelo Bregagnoli. Também participou do ato Rui Gonçalves de Souza, responsável por acompanhar o processo de implantação da unidade no município.

De acordo com os participantes, a assinatura da ordem de serviço representa um passo decisivo para a instalação do campus em Caratinga. A chegada do Instituto Federal deverá ampliar as oportunidades de acesso à educação técnica e superior, além de contribuir diretamente para o desenvolvimento social e econômico do município e de toda a região.

A implantação do campus faz parte da política de expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica, que busca levar ensino público, gratuito e de qualidade para o interior do país.

A expectativa é de que, após a conclusão das obras, a unidade passe a oferecer cursos voltados à formação técnica e profissional, beneficiando estudantes de Caratinga e de diversos municípios do entorno, além de fortalecer a qualificação da mão de obra regional.