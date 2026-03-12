PM apreende drogas em imóvel desabitado em Manhuaçu

Manhuaçu – A Polícia Militar realizou, na tarde desta quarta-feira (11), uma expressiva apreensão de drogas e munição em um imóvel desabitado localizado na Rua Treze de Maio, no bairro Matinha, em Manhuaçu.

A ocorrência foi registrada por volta das 15h55, após militares do 11º Batalhão da Polícia Militar receberem informações de que uma construção na região estaria sendo utilizada para armazenar materiais ilícitos.

Durante as diligências em um imóvel vizinho, os policiais contaram com o apoio de um cão de faro da unidade, que indicou a possível presença de entorpecentes no local suspeito. Ao verificarem a fresta de uma janela, os militares visualizaram parte do material armazenado e realizaram a entrada na construção.

No interior do imóvel foram apreendidas 15 barras grandes de maconha, 16 tabletes da mesma substância, 49 pedras de crack, uma barra e diversos invólucros de cocaína, um tablete de haxixe, além de uma munição de calibre 12.

Todo o material foi recolhido e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, onde serão adotadas as providências de polícia judiciária.

Segundo a Polícia Militar, as buscas continuam com o objetivo de identificar e localizar os responsáveis pelo armazenamento das drogas no imóvel utilizado como depósito.

A corporação reforçou que denúncias anônimas da população têm sido fundamentais para o combate ao tráfico de drogas na região.