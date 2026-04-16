PF combate migração ilegal para os EUA no Leste de Minas

Operações simultâneas desarticulam organizações que vendiam o “sonho americano”

DA REDAÇÃO – A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (16), duas operações simultâneas com o objetivo de desarticular organizações criminosas atuantes na promoção de migração ilegal no Leste de Minas Gerais. As ações, batizadas de Operação Contenção e Operação Forjados, são desdobramentos de investigações que miram esquemas estruturados de envio irregular de brasileiros para os Estados Unidos.

A Operação Contenção, realizada em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais, é um desdobramento da Operação El Paso e cumpriu 15 mandados de busca e apreensão nos municípios de Iapu e Bugre. A ação também tem como foco a descapitalização do grupo investigado, com o sequestro de bens que pode chegar a R$ 62 milhões.

De acordo com as investigações, a organização criminosa teria sido responsável por levar cerca de 1.100 pessoas de forma ilegal para os Estados Unidos, mediante pagamento, alimentando o chamado “sonho americano”.

Paralelamente, a Operação Forjados teve como alvo outro grupo criminoso, responsável por um esquema de falsificação de documentos utilizados para viabilizar a migração ilegal. As apurações apontam para a produção e uso de registros ideologicamente falsos com o objetivo de burlar os controles migratórios internacionais.

No âmbito desta operação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão também no município de Bugre, com a finalidade de reunir provas e aprofundar as investigações.

Segundo a Polícia Federal, os trabalhos seguem em andamento e podem resultar na identificação de novos envolvidos, além da apuração de outros crimes conexos. Os investigados poderão responder por promoção de migração ilegal, falsidade ideológica e demais delitos que forem constatados ao longo das investigações.