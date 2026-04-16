Motociclista fica ferida ao colidir contra caminhonete, na BR-116, em Caratinga

No final da tarde dessa quarta-feira (15), um acidente foi registrado no km 529 da BR-116, na saída de Caratinga sentido Santa Rita de Minas. De acordo com as informações, uma motociclista que seguia pela rodovia acabou se chocando contra uma caminhonete Toyota Hilux, cujo condutor realizava uma conversão à esquerda e não percebeu a aproximação da moto. Com o impacto, a motociclista foi arremessada juntamente com o veículo, sofrendo ferimentos e precisando de atendimento imediato. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e prestou socorro à vítima no local. Equipes da concessionária responsável pela rodovia, a EcoRioMinas, também estiveram presentes, dando todo suporte durante a ocorrência e garantindo a segurança do tráfego. Câmeras de segurança próximas registraram o momento exato do acidente.