Rejane Nascimento reúne leitores e membros da ACL em lançamento de livro

CARATINGA -Nem todo sentimento cabe na fala, alguns encontram na escrita sua forma mais fiel de expressão. Foi nesse tom que o Casarão das Artes recebeu, na última sexta-feira (10), o lançamento de ‘Reflexos da Alma’, obra da escritora caratinguense Rejane Nascimento, integrante da Academia Caratinguense de Letras (ACL).

O evento reuniu membros da academia, além de amigos, familiares e leitores que acompanham a trajetória da autora. Para o público presente, a obra ultrapassa o formato literário e se apresenta como um registro sensível de vivências e emoções que dialogam com diferentes momentos da vida. A presidente da ACL, Verônica Moreira, destacou a relevância do lançamento para o cenário cultural local, reforçando o papel da literatura na valorização de autores da região. Já a presidente interina da instituição, Lígia Maria dos Reis, ressaltou o caráter intimista da obra e sua capacidade de estabelecer conexões profundas com os leitores.

Com escrita intensa e pessoal, ‘Reflexos da Alma’ se insere no estilo spina, trazendo versos que exploram sentimentos e experiências com delicadeza e profundidade. A própria autora, Rejane Nascimento, definiu o livro como um convite à reflexão e ao encontro com emoções muitas vezes silenciadas no cotidiano. O lançamento foi marcado por um clima de proximidade e troca, em uma noite em que a poesia serviu como elo entre histórias, sentimentos e pessoas.