Reunião discute construção de escola e local da obra em São João do Jacutinga

CARATINGA– Uma reunião realizada na noite de terça-feira (14), no distrito de São João do Jacutinga, em Caratinga, reuniu moradores, representantes da administração municipal e o secretário de Educação para discutir o projeto de construção de uma nova escola na localidade. A proposta já foi aprovada pela Secretaria de Estado de Educação e é considerada uma demanda importante para o fortalecimento do ensino no distrito.

O encontro contou com grande participação popular e marcou a primeira apresentação oficial do projeto à comunidade. Segundo o secretário municipal de Educação, Ronaldo Alves Pereira, o objetivo da reunião foi justamente promover transparência e ouvir a população antes de qualquer definição.

“Nós viemos aqui apresentar à comunidade o projeto da construção da escola. É a primeira vez que fazemos essa reunião para mostrar esse projeto que já foi aprovado pelo Estado. O que nós queremos é dialogar, ouvir a comunidade e construir no melhor local possível para atender nossos alunos”, afirmou.

De acordo com a Prefeitura, o projeto da unidade escolar foi elaborado na gestão anterior, que também indicou um terreno público ao lado da praça central como local para a construção. No entanto, essa escolha tem gerado resistência entre os moradores.

Comunidade é favorável à escola, mas rejeita construção na praça

Durante a reunião, moradores deixaram claro que são favoráveis à construção da escola, mas contrários à utilização da praça, considerada um importante espaço de convivência e realização de eventos culturais e religiosos.

O representante da comunidade, Gabriel Sousa, destacou o posicionamento dos moradores, mas também reconheceu a abertura ao diálogo por parte da administração municipal. “A gente é a favor da escola, mas não na praça. Hoje foi muito importante essa conversa direta com o secretário, que veio até o distrito apresentar o projeto e ouvir a população. A gente vê que a administração está debatendo a situação, e esperamos que chegue a uma solução”, afirmou.

Ele também reforçou a importância da praça para a comunidade. “Esse espaço é onde acontecem nossos eventos, nossas festas e atividades. É um local de pertencimento muito grande para o distrito”, completou.

Segundo ele, a população apresentou alternativas ao poder público. “Trouxemos três opções de locais para a construção e esperamos que o Executivo tenha sensibilidade para resolver essa situação”, acrescentou.

Área próxima à BR é rejeitada pela administração

Entre as opções apresentadas pelos moradores, um dos terrenos fica a cerca de 850 metros da praça, do outro lado da rodovia. No entanto, a área não foi considerada adequada pela administração municipal.

O secretário de Educação explicou que o local apresenta riscos, principalmente relacionados à segurança dos alunos. “É um imóvel que a gente tem que atravessar a BR, fica na meia curva, tem que entrar numa rua. Portanto, não atende realmente às necessidades da escola. A nossa prioridade é a segurança dos alunos, pensando a longo prazo”, destacou.

Ele também alertou que o fluxo de veículos na rodovia tende a aumentar com melhorias na via, o que pode agravar os riscos.

Prazo do convênio pressiona decisão

Outro ponto importante debatido foi o prazo do convênio “Mãos Dadas”, firmado em 2024 entre o município de Caratinga e o Governo de Minas. Os recursos destinados à obra possuem prazo para execução, e o descumprimento pode resultar na devolução dos valores.

Diante disso, a Prefeitura informou que estuda a possibilidade de adquirir uma nova área que atenda aos critérios técnicos exigidos, como tamanho e localização. Até o momento, no entanto, não há um terreno considerado viável.

Impasse segue sem definição

O cenário atual aponta para um impasse: enquanto a comunidade defende a preservação da praça e sugere alternativas, a administração busca um local que atenda às exigências técnicas e garanta a segurança dos alunos. “Aqui ninguém quer impor decisão. A comunidade vai ser ouvida para que possamos construir uma escola que realmente atenda aos anseios de todos”, reforçou o secretário.

Novas reuniões devem ser realizadas nos próximos dias, na tentativa de encontrar uma solução que concilie os interesses da população de São João do Jacutinga e viabilize a construção da nova unidade escolar dentro do prazo estabelecido.