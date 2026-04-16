Jovem morre após carro atingir poste no Distrito Industrial de Valadares

GOVERNADOR VALADARES – Um jovem de 24 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (16) após o carro que dirigia colidir contra um poste no Distrito Industrial do município. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança instalada na via.

A vítima foi identificada como Arthur Octávio Pereira Castro. Pelas imagens, o veículo seguia pela avenida quando, por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle da direção e atingiu um poste localizado na contramão.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e encontraram o jovem ainda dentro do carro. Ele chegou a ser retirado com vida, mas não respondia aos comandos da equipe médica. Segundo o Samu, foi necessária a intubação e, durante o atendimento, Arthur sofreu uma parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, ele não resistiu e morreu no local.

Um colega de trabalho da vítima relatou à polícia que a última conversa com Arthur ocorreu por volta de 1h30, quando o jovem informou que iria até sua residência buscar medicamentos. Cerca de duas horas depois, ele foi informado sobre o acidente, ocorrido nas proximidades do local onde ambos trabalhavam.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais esteve no local e realizou os trabalhos de praxe antes de liberar o corpo. As circunstâncias do acidente serão investigadas. O pai da vítima compareceu à ocorrência e ficou responsável pelo veículo.