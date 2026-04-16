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Menor colide contra viatura da PM ao fazer manobras de grau com motocicleta

Um acidente foi registrado na noite dessa quarta-feira(15), no bairro Santa Cruz, em Caratinga, envolvendo uma viatura da Polícia Militar e uma motocicleta conduzida por um menor.
De acordo com informações coletadas por um internauta, o jovem realizava uma manobra perigosa conhecida como “grau” no momento em que acabou colidindo de frente com a viatura.
Ainda não há detalhes oficiais sobre o estado de saúde, nem sobre possíveis medidas adotadas em relação ao menor. As circunstâncias do ocorrido seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes.

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