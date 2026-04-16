Criança de 3 anos morre após tiro acidental na cabeça na Grande BH

Menino foi levado à base da concessionária na BR-040, nesta quinta-feira (16) e socorrido ao João XXIII, mas não resistiu.
Uma criança de 3 anos morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo na manhã desta quinta-feira (16), na BR-040, na altura do km 569, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo a Polícia Militar, um casal chegou por volta das 9h à base de atendimento com o menino baleado na cabeça. A criança, identificada como Sadraque Gabriel Vieira de Assis, foi socorrida e encaminhada ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, onde deu entrada às 9h46.
De acordo com a mãe da criança, o disparo foi acidental. Ela informou que o menino estaria brincando quando encontrou um revólver e acabou efetuando o tiro.