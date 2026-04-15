Centro de Saúde Guapy Silva é inaugurado em Inhapim

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim inaugurou, na manhã do último sábado (11), o novo Centro Municipal de Saúde Guapy Silva, localizado na Rua Coronel Antônio Fernandes, na região central da cidade. O imóvel, doado pelo Governo de Minas Gerais, passou por reforma e revitalização completas antes de ser entregue à população.

A nova unidade conta com consultórios médicos, recepção, salas de espera, espaço para atendimentos odontológicos, além de setores de triagem, coleta e vacinação. O prédio também foi adaptado para garantir acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida.

Durante a solenidade, o prefeito Sandro Adriano destacou a importância de oferecer melhores condições tanto para os pacientes quanto para os profissionais da saúde. “Quando você inaugura um Centro de Saúde, não está preocupado apenas com a qualidade do serviço prestado à população, mas também com aqueles que cuidam da saúde dos outros. É oferecer um ambiente moderno, arejado e adequado para quem trabalha”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Cícera Dulce Gomes F. Salgado, ressaltou que a nova estrutura fortalece a atenção primária no município. “Nosso compromisso é promover saúde com prevenção e cuidado humanizado. Esta unidade amplia o acolhimento e o acompanhamento contínuo da população, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h”, destacou.

A cerimônia contou com a presença de secretários municipais, vereadores, servidores públicos, familiares do homenageado, além do ex-prefeito Marcinho, do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio e do deputado estadual Tito Torres.

Homenagem

O novo centro de saúde leva o nome de Guapy Silva, figura marcante na história de Inhapim. Nascido em Leopoldina (MG), em 1908, mudou-se ainda jovem para Volta Grande, onde constituiu família. Em 1960, chegou a Inhapim como funcionário da Coletoria Federal, assumindo posteriormente a chefia do órgão.

Reconhecido pela dedicação ao trabalho e pelo envolvimento com a comunidade, Guapy Silva teve atuação destacada em diversas instituições locais, como o Hospital São Sebastião, o Patronato, o Lar das Crianças e o Asilo Padre José Faustino. Católico atuante e membro da Sociedade São Vicente de Paulo, também era conhecido pelas ações solidárias em benefício de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Em reconhecimento à sua trajetória, recebeu o título de cidadão honorário de Inhapim em 1977. Faleceu em 1985, aos 78 anos, deixando um legado de serviço, generosidade e compromisso com a comunidade.

Assessoria de Comunicação