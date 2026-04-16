Escola Professor Jairo Grossi recebe mais de 500 alunos do programa Trilhas de Futuro

Instituição de ensino reforça protagonismo na formação técnica

CARATINGA – A Escola Professor Jairo Grossi reafirmou o protagonismo na formação técnica em Caratinga ao receber, na última sexta-feira (10), mais de 500 novos estudantes do programa estadual Trilhas de Futuro. A acolhida foi realizada no Ginásio Dário da Anunciação Grossi e marcou o início de uma nova etapa na trajetória acadêmica e profissional dos alunos.

Reconhecido como uma das principais iniciativas do Governo de Minas Gerais voltadas à qualificação de jovens, o Trilhas de Futuro tem ampliado o acesso ao ensino técnico gratuito e fortalecido a inserção de estudantes no mercado de trabalho. Em Caratinga, a Escola Professor Jairo Grossi se destaca como uma das instituições de referência oferecendo estrutura, acompanhamento pedagógico e cursos alinhados às demandas do mercado de trabalho.

Durante a cerimônia, a direção da escola ressaltou a importância do compromisso dos estudantes com a própria formação, destacando o conhecimento como ferramenta essencial para a construção de oportunidades. Professores e equipe pedagógica também reforçaram o papel do ensino técnico como caminho para o desenvolvimento pessoal e profissional.

A recepção foi marcada por um ambiente acolhedor e pela expectativa dos novos alunos, que iniciam a formação em áreas estratégicas como Enfermagem, Farmácia, Serviços Jurídicos e Segurança do Trabalho. A diversidade de cursos evidencia o alcance do programa e sua capacidade de atender diferentes perfis e interesses.

Conforme a direção, com atuação consolidada e resultados expressivos, a Escola Professor Jairo Grossi fortalece, mais uma vez, sua posição como agente fundamental na educação profissional da região, contribuindo diretamente para a transformação social por meio do ensino. “O Trilhas de Futuro, por sua vez, segue ampliando horizontes e criando oportunidades concretas para centenas de jovens mineiros”.