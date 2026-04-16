Caminhoneiro de Manhuaçu morre em acidente na MG-108

MUTUM – Um caminhoneiro morreu em um grave acidente registrado na manhã desta quarta-feira (15), na rodovia MG-108, na altura do km 185, no município. A vítima foi identificada como Leandro Mendes Balbino, de 35 anos, morador de Manhuaçu.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão seguia no sentido Lajinha–Mutum para realizar a entrega de bebidas quando, ao passar por uma curva, o motorista se deparou com um trator na pista.

Na tentativa de evitar uma colisão traseira, o condutor tentou reduzir a velocidade, mas não conseguiu engatar a marcha. Com isso, perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e saiu da pista, colidindo contra uma árvore de eucalipto. Com o impacto, parte da carga de bebidas foi derramada.

O motorista morreu ainda no local. Dois passageiros, ambos de 19 anos, sofreram ferimentos leves e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o pronto atendimento de Mutum.

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais esteve no local e, após os trabalhos, liberou o corpo para a funerária. Segundo a polícia, o condutor era habilitado e o veículo estava em situação regular, sendo posteriormente liberado ao responsável pela empresa.

O trator citado na ocorrência não foi localizado até o momento. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Com informações: Portal Caparaó