PF combate esquema de envio ilegal de brasileiros para os Estados Unidos

IPATINGA – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (11), a Operação Elo Oculto, com o objetivo de aprofundar investigações sobre um esquema criminoso de promoção de migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos.

A ação é um desdobramento da Operação Monterrey, conduzida anteriormente pela própria Polícia Federal. A partir dos resultados iniciais dessa investigação, novos elementos e possíveis integrantes do grupo criminoso foram identificados.

Segundo as apurações, os suspeitos atuavam no aliciamento de pessoas interessadas em migrar irregularmente, organizando toda a logística de deslocamento pelas rotas da América Central até a fronteira entre o México e os Estados Unidos.

As investigações também apontaram que migrantes e familiares teriam sido ameaçados como forma de pressionar o pagamento de valores exigidos pela travessia, prática comum em esquemas de tráfico de pessoas e migração ilegal.

Durante a operação desta quarta-feira foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal. As diligências ocorreram em endereços ligados aos investigados em cidades do interior de Minas Gerais.

Além das medidas judiciais, foi determinado o arresto de bens e valores até o limite de R$ 700 mil, com o objetivo de garantir eventual ressarcimento e evitar a dissipação de patrimônio obtido com a atividade criminosa.

Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares, um veículo e diversos documentos que podem contribuir para o avanço das investigações.

Os investigados poderão responder, entre outros delitos, pelo crime de promoção de migração ilegal, previsto na legislação brasileira, sem prejuízo da apuração de outros crimes que possam ser identificados no decorrer das investigações.