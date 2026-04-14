Edivan Fernandes toma posse como novo prefeito de Reduto

REDUTO (MG) – O vice-prefeito Edivan Fernandes tomou posse como novo prefeito de Reduto na tarde desta segunda-feira (13), durante sessão realizada na Câmara Municipal. A mudança ocorre após a cassação do mandato da prefeita Cíntia Matos, decidida no último sábado.

A cerimônia foi realizada na sede do Legislativo municipal e contou com a presença de vereadores e autoridades locais. Edivan, que foi eleito na chapa com Cíntia Matos, assume o comando da Prefeitura em meio a um cenário político instável.

O novo prefeito destacou que a gestão enfrenta problemas estruturais e burocráticos acumulados ao longo dos anos. Segundo ele, parte das ações realizadas ainda não é percebida pela população. “A gente carrega um problema muito grave no município. Nesse primeiro ano de governo, conseguimos acertar muitas coisas que às vezes nem aparecem, mas são questões burocráticas que travam o município”, disse.

Edivan também pediu apoio dos vereadores para dar continuidade ao trabalho administrativo. “Peço a todos do poder legislativo que a gente possa acertar as arestas e buscar realmente um caminho só para o município”, completou.

Ao comentar a cassação da prefeita, o novo chefe do Executivo afirmou não concordar com a decisão, mas disse que o caso deve ser tratado pela Justiça. “Eu acho muito injusto, não concordo com nada daquilo, mas a gente deixa para a Justiça resolver”, declarou.

Entre as primeiras medidas, Edivan Fernandes informou que pretende se reunir com secretários e vereadores para alinhar prioridades e demandas de cada região da cidade. “O primeiro passo agora é reunir com os secretários, acertar os ponteiros e conversar com todos os vereadores, ver o desejo de cada região, para que, na medida do possível, a gente consiga atender a população”, afirmou.

Jailton Pereira / Portal Caparaó