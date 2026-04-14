UNEC promove workshop sobre escuta e relações interpessoais

CARATINGA – O Centro Universitário de Caratinga (UNEC) realiza, no dia 23 de maio, o Workshop de Escuta, uma proposta formativa voltada ao desenvolvimento da sensibilidade na comunicação e ao fortalecimento das relações interpessoais.

A atividade integra as ações da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão e convida os participantes a refletirem sobre o ato de escutar para além da fala, explorando a percepção do corpo como instrumento essencial nesse processo. A proposta busca estimular a atenção, a empatia e a presença no diálogo, ampliando a capacidade de compreender o outro.

Com carga horária de quatro horas, o workshop será realizado no Espaço Cultural da FUNEC e deve reunir cerca de 30 participantes. A metodologia é baseada em vivências práticas, proporcionando aos inscritos a experiência de exercitar tanto a escuta quanto o ser escutado.

O investimento é de R$ 110 reais. Alunos, ex-alunos e funcionários da FUNEC têm 20% de desconto com o cupom FUNEC26. Pessoas com 60 anos ou mais contam com 50% de desconto utilizando o cupom 60+.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site unec.edu.br.