Lions Clube Caratinga Itaúna empossa novos membros e amplia atuação social

CARATINGA – O Lions Clube Caratinga Itaúna realizou, na noite da última quarta-feira (8), a cerimônia de posse de quatro novos integrantes, reforçando o compromisso da entidade com o trabalho voluntário e as ações sociais no município.

Tomaram posse como novos membros Lacy Lima Amorim, Marília Rodrigues Gomes Amorim, Claudia Rihan Martins e Adriana Luppis, que passam a integrar o grupo e contribuir com as iniciativas desenvolvidas pelo clube.

A entrada dos novos associados representa a continuidade de um trabalho pautado pela solidariedade e pelo atendimento a demandas da comunidade. Durante a solenidade, os empossados assumiram o compromisso de atuar nas ações promovidas pela instituição, voltadas à promoção do bem-estar social.

Com a ampliação do quadro de integrantes, o Lions Clube Caratinga Itaúna busca fortalecer suas atividades e ampliar o alcance dos projetos realizados na cidade, que incluem campanhas assistenciais e ações de apoio a diferentes segmentos da população.

Integrante de uma rede internacional de clubes de serviço, o Lions atua em Caratinga como agente de mobilização social, reunindo voluntários em torno de causas humanitárias e iniciativas que impactam diretamente a qualidade de vida da comunidade.