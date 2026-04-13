Hospital em Manhumirim fica sem energia após falha elétrica

MANHUMIRIM (MG) – Um curto-circuito registrado na subestação de energia do Hospital Padre Júlio Maria deixou a unidade sem fornecimento elétrico na manhã desta segunda-feira. A situação mobilizou equipes de emergência e exigiu medidas imediatas para garantir a segurança dos pacientes.

De acordo com informações iniciais, o Corpo de Bombeiros de Manhuaçu foi acionado, mas acabou sendo dispensado ainda durante o deslocamento.

Diante da falta de energia, a direção do hospital iniciou a transferência de pacientes em estado mais grave para outras unidades de saúde da região. O SAMU permanece atuando no transporte desses pacientes.

Em nota à imprensa, a direção do hospital informou que a ocorrência foi causada por uma falha técnica na subestação energética e que o problema foi rapidamente identificado e controlado pelas equipes responsáveis.

Segundo o comunicado, todas as medidas necessárias foram adotadas de forma imediata, garantindo a continuidade da assistência sem prejuízo ao atendimento. A instituição também afirmou que não houve risco para pacientes ou colaboradores.

A direção ainda alertou sobre a circulação de informações falsas relacionadas ao caso e reforçou que apenas os canais oficiais devem ser considerados para atualizações.

O hospital segue trabalhando para restabelecer completamente o fornecimento de energia.