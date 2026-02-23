Tragédia na BR-116 termina com prisão de motorista por embriaguez

Um grave acidente registrado na noite de domingo (22) resultou na morte de um jovem de 21 anos e na prisão de um motorista por embriaguez ao volante. A colisão aconteceu no km 534 da BR-116, no município de Santa Rita de Minas.

De acordo com informações apuradas no local, a batida envolveu um automóvel e uma motocicleta. A moto, ocupada por duas pessoas, seguia no sentido Santa Rita de Minas, enquanto o carro trafegava na direção de Caratinga. A colisão foi frontal.

Com o impacto, o condutor da motocicleta, identificado como Werik de Paula Lima, de 21 anos, morreu ainda no local. A jovem que estava na garupa foi socorrida por equipes do Samu e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, com ferimentos. O motorista do automóvel também recebeu atendimento médico. O estado de saúde dos sobreviventes não foi informado.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia realizaram a sinalização da via e o controle do tráfego até a chegada da Polícia Rodoviária Federal. A perícia técnica ficou a cargo da Polícia Civil de Minas Gerais, que realizou os levantamentos para apurar as circunstâncias do acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do automóvel foi preso na manhã desta segunda-feira (23) por embriaguez ao volante. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao presídio e permanece à disposição da Justiça.