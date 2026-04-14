Homem é detido após esfaquear agressor da irmã durante briga de casal em Ubaporanga

UBAPORANGA – Um homem foi preso na noite de sábado (11) após esfaquear outro indivíduo durante uma briga de casal. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar e, segundo o tenente Lessa, teve início quando o autor tentou intervir em uma discussão envolvendo sua irmã e a vítima.

De acordo com o oficial, ao tentar conter a situação, o homem acabou sendo agredido pela vítima com golpes de um pedaço de madeira. Diante da agressão, ele se armou com uma faca e desferiu diversos golpes, atingindo principalmente a região do tórax e do pescoço.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, onde recebeu atendimento médico. Conforme a Polícia Militar, ela estava consciente e chegou a ser entrevistada por uma equipe policial, repassando informações sobre o ocorrido.

Prisão após cerco à residência

Após tomar conhecimento dos fatos, militares de Ubaporanga iniciaram diligências e se deslocaram até a residência do autor. Mesmo com uma equipe reduzida, composta por dois policiais, foi realizado o cerco ao imóvel.

“O autor tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi contido e preso pelos militares”, destacou o tenente Lessa.

Durante a abordagem, o suspeito também apresentava lesões decorrentes das agressões sofridas anteriormente, sendo necessário encaminhá-lo ao hospital antes da condução à delegacia.

Ocorrência encaminhada à Polícia Civil

O autor foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi formalizado. A ocorrência também envolve a vítima de violência doméstica, no contexto da Lei Maria da Penha, além da vítima das facadas.

O tenente Lessa ressaltou a rapidez da atuação policial. “Assim que tomamos conhecimento, as equipes agiram de forma imediata. Temos uma tropa disciplinada e eficiente, e seguimos mantendo 100% de elucidação dos crimes violentos contra a pessoa na área do 62º Batalhão”, afirmou.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações.