Pai e tio são presos suspeitos de sequestrar bebê de seis meses

Criança foi encontrada sem ferimentos na zona rural de Viçosa

Uma bebê de 6 meses foi resgatada pela Polícia Civil (PCMG), na zona rural de Viçosa, na Zona da Mata, nesta quarta-feira (11/3), após ser sequestrada pelo pai, de 30 anos, e pelo tio, de 27. A menina estava sob a guarda legal da mãe quando foi levada pelo genitor sem autorização.

Segundo a PCMG, após a denúncia do caso, os agentes iniciaram uma operação e conseguiram localizar os dois homens. Ao notar a presença da polícia, os suspeitos tentaram fugir por uma área de mata, aos fundos da propriedade.

No entanto, os policiais alcançaram os irmãos, momento em que o pai da criança tentou se desfazer de um revólver calibre .32 municiado. A dupla foi presa em flagrante e também em cumprimento a mandados judiciais em aberto.

Ficha criminal

Conforme a PCMG, o pai da criança já era alvo de investigação por envolvimento no tráfico de drogas na região. Já o segundo suspeito estava na condição de foragido da Justiça, contando contra ele condenação de mais de 20 anos pelo crime de homicídio.

No imóvel alvo das buscas, além da arma de fogo, a PCMG apreendeu porções de maconha, celulares e cadernos com anotações relacionadas à comercialização de substâncias ilícitas.

Bebê foi entregue à mãe

A bebê foi localizada sem ferimentos e entregue à responsável legal após os trâmites assistenciais e jurídicos necessários. O delegado responsável pela operação, Renato Zanco, ressalta que “a agilidade da equipe foi fundamental não apenas para o cumprimento das ordens judiciais de prisão, mas, primordialmente, para garantir a integridade física da criança, que se encontrava em ambiente de risco”