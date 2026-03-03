Mulher é morta a tiros dentro de casa na zona rural de Manhuaçu

MANHUAÇU – Uma mulher de 49 anos foi assassinada a tiros na noite desta segunda-feira (2) no Córrego da Raiz, zona rural do município. A vítima foi identificada como Cláudia Aparecida Garcia Mafort.

A ocorrência foi registrada após acionamento para atendimento de um homicídio consumado. No local, os militares encontraram a vítima caída no interior da própria residência. O óbito foi confirmado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Segundo as informações apuradas, a mulher apresentava ferimentos na região frontal do corpo, compatíveis com disparos de arma de fogo.

Durante a preservação da cena, foi constatado que as janelas dos fundos do imóvel estavam com os vidros quebrados e com estilhaços voltados para o interior da casa, o que indica que os disparos teriam sido efetuados do lado externo da residência. Familiares relataram não saber quem seria o autor dos tiros.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. Após a conclusão dos levantamentos, o corpo foi liberado para o serviço funerário.

As diligências seguem em andamento para identificar e localizar o responsável pelo crime. Informações podem ser repassadas pelo telefone 190 ou pelo Disque-Denúncia Unificado, no número 181.