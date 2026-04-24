PM procura suspeitos de tentativa de homicídio em distrito de Simonésia

SIMONÉSIA – A Polícia Militar realiza rastreamento para identificar e localizar os autores de uma tentativa de homicídio registrada na noite desta quinta-feira (23), por volta das 23h, na Praça Tarcísio de Miranda Sette, no distrito de Alegria.

De acordo com as informações apuradas, um homem e uma mulher, ambos de 36 anos, relataram ter percebido indivíduos observando e filmando a residência do casal. Diante da situação, eles saíram de carro para questionar a atitude.

Nesse momento, segundo a PM, um dos suspeitos sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra o veículo. Um dos tiros atingiu o para-brisa e ficou alojado no encosto do banco do motorista.

Ainda conforme o registro, a mulher sofreu escoriações nas pernas em decorrência de estilhaços de vidro. O homem não se feriu.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos no local.

As equipes policiais seguem em diligências para identificar os envolvidos. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas pelo telefone 190 ou pelo Disque Denúncia Unificado, no 181.