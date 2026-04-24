Consep discute trânsito e propõe medidas para melhorar mobilidade em Manhuaçu

MANHUAÇU (MG) – O Conselho de Segurança Pública (Consep) realizou, na noite da terça-feira (14), reunião ordinária para discutir os problemas do trânsito em Manhuaçu e possíveis soluções para melhorar a mobilidade urbana.

O encontro contou com a participação do diretor do Departamento de Trânsito, Eustáquio Leite, que apresentou esclarecimentos e ouviu demandas dos conselheiros e da população.

Durante a reunião, foram debatidos temas como o aumento de infrações, a necessidade de fiscalização mais efetiva e os pontos críticos que têm gerado congestionamentos, especialmente na região central.

Entre as propostas apresentadas estão a criação da Guarda Civil Municipal, realização de estudos técnicos por engenheiro de tráfego e campanhas educativas voltadas aos motoristas.

Eustáquio Leite informou que os agentes de trânsito aguardam certificação para iniciar as atividades, o que deve ocorrer em cerca de 50 dias. Após isso, estarão aptos a atuar com fiscalização e aplicação de multas.

Segundo o diretor, haverá foco no comportamento dos condutores, no respeito à sinalização e na retirada de obstáculos colocados irregularmente em vias públicas, como cones utilizados para reservar vagas.

O Departamento de Trânsito também estuda a instalação de um semáforo no entroncamento das ruas Amaral Franco, Alencar Soares Vargas e Nudant Pizelli, no Centro, ponto considerado crítico.

Para a conselheira Marinez Bragança, o trânsito apresenta maior impacto na região da Baixada, sendo necessário investimento em infraestrutura nos bairros para melhorar o fluxo.

Já o presidente do Consep, Anízio de Souza, destacou que o problema se estende também a outros bairros e ressaltou a importância de medidas urgentes para reduzir congestionamentos e melhorar a circulação de veículos na cidade.