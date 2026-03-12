MPMG recorre na Justiça para aumentar pena de 15 anos de prisão de autor de tentativa de feminicídio em Manhumirim

MANHUMIRIM – O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Manhumirim, na região da Zona da Mata, recorreu à Justiça para tentar ampliar a pena de 15 anos de prisão imposta a um homem de 39 anos, condenado por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, de 45 anos. O crime ocorreu em março de 2025, durante um encontro da vítima com amigos em uma lanchonete anexa a um posto de combustível, na região Central da cidade e o julgamento do caso foi realizado no último dia 4 de março.

De acordo com a denúncia da Promotoria de Justiça, a vítima e o réu haviam reatado o relacionamento 15 dias antes do crime, após ficarem separados por cerca de seis meses. No dia dos fatos, a mulher comprou uma bebida no estabelecimento e conversava com outras pessoas quando o acusado chegou ao local e passou a observá-la incessantemente. Ao se aproximar da vítima, ela pediu que ele fosse embora. O homem tentou puxar a bolsa da mulher que, por instinto, o empurrou. Nesse momento, ele sacou uma faca que estava em sua cintura e desferiu um golpe contra a região do pescoço da vítima.

Três testemunhas que estavam no local agiram rapidamente, utilizando cadeiras para desarmar o agressor. Logo em seguida, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O exame de corpo de delito constatou que a lesão provocada pelo esfaqueamento atingiu uma região muito próxima a artérias vitais. O Conselho de Sentença acolheu a qualificadora apontada pelo MPMG de que o autor utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima.