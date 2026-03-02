Motorista de Van perde controle e colide na lateral de caminhão, em Inhapim

Um grave acidente foi registrado logo no início da manhã desta segunda-feira(2), nas proximidades do pedágio da BR-116, no KM 489, em Inhapim.
A colisão envolveu um caminhão e uma van de carga.
Segundo as informações apuradas no local, o motorista da van teria invadido a contramão, colidindo na lateral do caminhão, que seguia de Governador Valadares com destino a Inhapim. A van trafegava no sentido contrário.
O condutor da van foi socorrido pela equipe da EcoRioMinas e encaminhado para o hospital de Caratinga. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.
A Polícia Rodoviária Federal esteve presente no local no momento do acidente, realizou o atendimento da ocorrência e registrou toda a situação.