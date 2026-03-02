Divórcio, pensão ou guarda? Caratinga terá mutirão gratuito

Precisa resolver questões de divórcio, guarda ou pensão alimentícia? Caratinga terá um mutirão com atendimento jurídico gratuito na Defensoria Pública.
SERVIÇOS JURÍDICOS GRATUITOS:
Divórcio
Guarda
Pensão alimentícia
Reconhecimento de filiação
Reconhecimento e dissolução de
união estável
Outros
LOCAL:
Inscrições até sexta-feira (6 de março)
Av. Maria Catarina Cimini, 342- Centro
Segunda a sexta, de 8h às 17h
(33) 3321-2699
(31) 8207-1497
Inscrições presenciais
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS:
Bom Jesus do GalhoCaratingaCórrego NovoEntre FolhasImbé de MinasPiedade de CaratingaPingo d’ÁguaSanta Bárbara do LesteSanta Rita de MinasUbaporangaVargem Alegre