Divórcio, pensão ou guarda? Caratinga terá mutirão gratuito

Precisa resolver questões de divórcio, guarda ou pensão alimentícia? Caratinga terá um mutirão com atendimento jurídico gratuito na Defensoria Pública.

SERVIÇOS JURÍDICOS GRATUITOS:

Divórcio

Guarda

Pensão alimentícia

Reconhecimento de filiação

Reconhecimento e dissolução de

união estável

Outros

LOCAL:

Inscrições até sexta-feira (6 de março)

Av. Maria Catarina Cimini, 342- Centro

Segunda a sexta, de 8h às 17h

(33) 3321-2699

(31) 8207-1497

Inscrições presenciais

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS:

Bom Jesus do GalhoCaratingaCórrego NovoEntre FolhasImbé de MinasPiedade de CaratingaPingo d’ÁguaSanta Bárbara do LesteSanta Rita de MinasUbaporangaVargem Alegre