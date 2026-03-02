Facebook Instagram Youtube Twitter

Divórcio, pensão ou guarda? Caratinga terá mutirão gratuito

Precisa resolver questões de divórcio, guarda ou pensão alimentícia? Caratinga terá um mutirão com atendimento jurídico gratuito na Defensoria Pública.

 

SERVIÇOS JURÍDICOS GRATUITOS:

Divórcio
Guarda
Pensão alimentícia
Reconhecimento de filiação
Reconhecimento e dissolução de
união estável
Outros

 

LOCAL:

Inscrições até sexta-feira (6 de março)

Av. Maria Catarina Cimini, 342- Centro
Segunda a sexta, de 8h às 17h

(33) 3321-2699
(31) 8207-1497
Inscrições presenciais

 

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS:
Bom Jesus do GalhoCaratingaCórrego NovoEntre FolhasImbé de MinasPiedade de CaratingaPingo d’ÁguaSanta Bárbara do LesteSanta Rita de MinasUbaporangaVargem Alegre

 

