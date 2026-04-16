Detran-MG publica novos valores para avaliações psicológicas e exames de aptidão física e mental

Preços atuais levam em conta parâmetros da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Psicologia

DA REDAÇÃO – O Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) publicou, nesta quarta-feira (15/4), a Portaria Detran nº 0451/2026, em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 6ª região, que altera os valores praticados pelas clínicas médicas e psicológicas credenciadas para realizar exames para o processo de habilitação de condutores. Assim, fica revogada a Portaria Detran nº 211/2026 e passam a vigorar novos valores para as avaliações e os exames realizados pelas clínicas credenciadas:

Avaliação psicológica: 40,11 Ufemgs – R$ 232,23

Exame de aptidão física e mental: 40,11 Ufemgs – R$ 232,23

Reexame psicológico: 16,04 Ufemgs – R$ 92,87

Obtenção de 2ª via de exames: 10,43 Ufemgs – R$ 60,39

Os valores levam em conta os parâmetros da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Psicologia, sendo fixados e ajustados anualmente de acordo com o valor da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais (Ufemg). O pagamento é realizado pelo cidadão diretamente às clínicas credenciadas.

As clínicas credenciadas são obrigadas a manter a tabela de valores visível ao público, sendo vedada a cobrança de valores diferentes dos estabelecidos na portaria.