Polícia Municipal de Ipatinga apreende cerca de 200kg de maconha na BR-381

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante após ser flagrado transportando uma grande quantidade de maconha na manhã desta quarta-feira (15), na BR-381, na entrada de Ipatinga. A apreensão ocorreu após uma operação montada a partir de denúncia anônima.

As equipes montaram uma ação estratégica na altura do bairro Iguaçu após receberem informações sobre o deslocamento do veículo. Durante a abordagem, foram localizadas diversas caixas contendo barras de maconha prontas para distribuição.

O suspeito relatou que a carga pode chegar a aproximadamente 300 quilos. A quantidade exata ainda está sendo contabilizada por meio de pesagem oficial.

De acordo com levantamentos iniciais, o homem possui passagens por crimes como porte ilegal de arma de fogo, estelionato, roubo e rebelião em presídio. Ele teria saído de Uberlândia com destino a Governador Valadares, utilizando a rodovia como rota para o transporte da droga.

O comandante da Polícia Municipal, Paulo Moreira, reforçou que a atuação da corporação é contínua e baseada em inteligência e presença ativa.

“Essa ação é resultado de um trabalho técnico, com resposta rápida às denúncias e planejamento operacional. Nossas equipes estão todos os dias nas ruas, realizando abordagens, prevenindo crimes e agindo com rigor quando necessário. Seguimos firmes no compromisso de garantir segurança para a população”, destacou.

Fonte: RÁDIO VOX FM