MISTÉRIO NO MORRO DA ANTENA

Homem é executado com tiro na cabeça dentro de casa

CARATINGA – O bairro Esperança foi palco de um crime violento na noite desta segunda-feira (4), cujos desdobramentos mobilizaram as autoridades nas primeiras horas desta terça-feira (5). Oscalino José da Silva, de 52 anos, foi encontrado morto com um disparo à queima-roupa no interior de sua residência, localizada na rua Joaquim Paulo dos Santos, na Comunidade Santa Isabel, popularmente conhecido como “Morro da Antena”.

Porta arrombada e execução

A cena do crime revelou a brutalidade da ação. De acordo com o tenente Danilo, da Polícia Militar, a porta do imóvel apresentava sinais claros de arrombamento. O corpo de Oscalino foi localizado com uma perfuração de entrada e saída na região da cabeça, o que reforça a tese de execução sumária.

Embora o corpo tenha sido descoberto apenas na manhã de terça-feira (5), o crime pode ter ocorrido horas antes. Um vizinho relatou à polícia ter ouvido barulhos suspeitos vindos do imóvel por volta das 22h de segunda-feira, mas a polícia ainda apura por que o socorro não foi acionado no momento do ocorrido.

Passado e silêncio

A motivação do homicídio ainda é um quebra-cabeça para os investigadores. Familiares da vítima afirmaram que Oscalino não possuía desavenças recentes ou conflitos conhecidos na comunidade.

No entanto, um dado do histórico da vítima entrou no radar das autoridades: Oscalino possuía uma passagem pela polícia no ano de 2016 pelo crime de estupro de vulnerável. A Polícia Civil agora trabalha para descobrir se o crime foi motivado por vingança, acerto de contas ou se há outra linha de investigação.

Investigações

A perícia técnica esteve no local para coletar evidências que possam identificar os invasores. Até o fechamento desta edição, nenhum suspeito foi preso ou identificado. As diligências continuam e a Polícia Militar reforça que qualquer informação pode ser repassada anonimamente através do Disque Denúncia (181) ou pelo 190.