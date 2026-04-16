Facebook Instagram Youtube Twitter

ACESSE:

DIÁRIO de Manhaçu
DIÁRIO de Ipatinga
Dia D Prefeitura de Caratinga
copasa
Cresol
Dia D Prefeitura de Caratinga
copasa
Cresol Mobile

,

Aluno do Colégio Tiradentes é espancado dentro de van escolar em Vespasiano

Vídeo mostra agressões com socos e enforcamento; vítima, de 13 anos, não reage

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um adolescente agride violentamente outro estudante dentro de uma van de transporte escolar, em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu na tarde dessa terça-feira (15/4). Nas iamgens, o garoto aparece dando socos na cabeça da vítima e chegando a enforcá-la, enquanto o aluno agredido, visivelmente menor que o agressor, não reage.

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a ocorrência foi registrada como lesão corporal e envolve dois alunos do Colégio Tiradentes, unidade de Vespasiano. A escola soube do caso ao receber, de uma representante da Associação de Pais e Mestres, um vídeo das agressões. As imagens identificaram o autor, de 15 anos. A vítima tem 13.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Manchete do dia

Últimas Notícias