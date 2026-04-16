Aluno do Colégio Tiradentes é espancado dentro de van escolar em Vespasiano

Ainda conforme a PM, o adolescente apontado como autor relatou que teria ido “tirar satisfação” com o colega dentro da van por desentendimentos anteriores. Já o pai da vítima afirmou que o filho contou ter sido agredido dias antes e ameaçado para não revelar o caso. Por medo, o estudante chegou a levar um canivete para a escola, que foi apreendido pela direção.

Em nota, a Diretoria de Educação Escolar (DEE) da Polícia Militar informou que o caso ocorreu durante deslocamento em transporte privado, fora do ambiente institucional. O órgão afirmou que foram adotadas as medidas cabíveis nas esferas administrativa e criminal, com acompanhamento e apoio às famílias dos alunos envolvidos.