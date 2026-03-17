Mãe é presa suspeita de agredir e manter a filha em cárcere privado

LEOPOLDINA – Uma denúncia anônima recebida pelo telefone 153 levou a Guarda Civil Municipal a descobrir um possível caso de cárcere privado no bairro Serra Verde, na manhã de domingo (15).
Ao chegarem ao imóvel, agentes da equipe ouviram uma mulher, de 44 anos, proferindo ofensas contra a própria filha, uma criança de 11 anos. Para entrar na residência, os guardas precisaram negociar com a moradora, já que as portas estavam trancadas com correntes e cadeados.
No interior da casa, os agentes encontraram um cenário de violência, com móveis danificados, vidros e espelhos quebrados, além de facas e panelas espalhadas pelo chão. A criança foi localizada em um dos quartos, chorando intensamente, com hematomas no braço e lesões no ombro e nos pés.
A vítima relatou que a mãe teria escondido as chaves da casa para impedi-la de ir até a residência da avó.
Diante da situação, a mulher foi presa em flagrante pelos crimes de lesão corporal, cárcere privado e dano. Segundo os agentes, ela apresentava sinais de embriaguez.
O Conselho Tutelar acompanhou a ocorrência. A criança foi encaminhada ao hospital para exames de corpo de delito e, posteriormente, entregue aos cuidados da rede de proteção.
