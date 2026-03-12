Júri condena homem a mais de 32 anos de prisão por tentativa de feminicídio em São João do Oriente

INHAPIM – O Tribunal do Júri da Comarca de Inhapim condenou, na última quarta-feira (11), Jackson Rodrigues da Cruz, de 30 anos, a 32 anos e 3 meses de reclusão pela tentativa de feminicídio contra sua então companheira. O crime ocorreu em abril de 2025, no município de São João do Oriente.

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a vítima e o réu mantiveram um relacionamento conjugal por cerca de três anos, período marcado por reiterados episódios de violência doméstica, com diversos registros de ocorrências policiais.

A pena aplicada reflete as mudanças trazidas pela legislação recente, que passou a tratar o feminicídio como crime autônomo e estabeleceu novas causas de aumento de pena, tornando as consequências jurídicas mais severas para esse tipo de crime.

Segundo o Ministério Público, a condenação representa o encerramento de um ciclo de violência vivido pela vítima ao longo do relacionamento.

A acusação no plenário foi conduzida pelo promotor de Justiça Igor Heringer Chamon Rodrigues, que destacou o compromisso institucional com o enfrentamento da violência doméstica e a responsabilização penal de agressores.

Para o órgão, o resultado do julgamento reflete a posição da sociedade diante de crimes graves cometidos contra mulheres, reforçando a importância da atuação do sistema de Justiça na proteção das vítimas.