Incêndio é registrado em loja de móveis planejados em Piedade de Caratinga

O Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga foi acionado do local do sinistro no qual o solicitante informou que uma fábrica de móveis planejados se encontrava pegando fogo o solicitante que relatou ainda a presença de chamas altas no local. Imediatamente a guarnição BM se equipou e realizou o deslocamento junto como o caminhão de combate incêndio para a cidade de Piedade de Caratinga. Chegando ao local a equipe dos militares constatou que o incêndio já havia sido apagado por populares que contaram com a ajuda de um trator que também tinha a função de carregar água.

Com o incêndio já controlado a guarnição dos bombeiros realizou o trabalho de rescaldo e posteriormente uma análise de segurança do local eliminando qualquer chance de reignição bem como realizou- se ações de orientação à população e ao proprietário do local.