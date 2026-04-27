Homem é preso com revólver carregado durante festa em Dom Modesto

Um homem de 25 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo no distrito de Dom Modesto, em Caratinga. A ação foi realizada pela Polícia Militar de Minas Gerais durante policiamento em uma festa na localidade.

A ocorrência foi registrada por volta das 18h55, após os militares receberem uma denúncia anônima. Segundo as informações, um jovem vestindo camisa vermelha estaria armado nas proximidades de um bar.

Com base nas características repassadas, a equipe policial se deslocou até o local indicado e conseguiu identificar o suspeito. Durante a abordagem, os militares realizaram busca pessoal e encontraram na cintura do indivíduo um revólver calibre .32.

De acordo com a polícia, a arma estava carregada com cinco munições, sendo três intactas e duas já deflagradas.

Diante da situação, o homem foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o armamento apreendido, para as providências legais cabíveis.