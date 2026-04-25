Cantor sertanejo Relber tem liberdade parcial concedida pela Justiça

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a concessão de liberdade parcial ao cantor Relber, que faz dupla sertaneja com Allan.
A decisão foi assinada nesta sexta-feira (24) pelo ministro Carlos Pires Brandão, responsável pela relatoria do caso na Corte.
Relber André Pereira Costa responde por crimes de trânsito e contra a vida em Minas Gerais.
O pedido de habeas corpus (HC nº 1091124/MG) foi encaminhado ao STJ após tramitação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).
Protocolado na quarta-feira (22), o habeas corpus foi distribuído à Sexta Turma e analisado em menos de dois dias, com decisão proferida diretamente pelo gabinete do relator.
Ainda não foram detalhadas as condições impostas ao cantor, como eventuais medidas cautelares.