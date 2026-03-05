Homem é preso com espingarda e munições na zona rural de Mutum

MUTUM – Um homem de 42 anos foi preso nesta quarta-feira (4) por posse irregular de arma de fogo durante uma operação realizada na zona rural de Mutum.

Segundo informações da ocorrência, após levantamentos indicando que um indivíduo estaria guardando armamento em uma propriedade no Córrego Fervedouro, equipes policiais iniciaram diligências na região.

Durante a ação, o suspeito foi localizado conduzindo uma motocicleta nas proximidades de um laticínio. Ao ser abordado e informado sobre as denúncias, ele confirmou que possuía uma arma de fogo em sua residência e autorizou a entrada dos militares no imóvel.

Durante as buscas, foram apreendidas uma espingarda calibre 12 e 10 munições intactas do mesmo calibre.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão por posse irregular de arma de fogo. Ele foi encaminhado inicialmente ao pronto atendimento municipal para avaliação médica e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, para as providências legais.