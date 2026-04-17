Dois homens são presos por posse ilegal de armas durante operações policiais em Mutum

MUTUM – Duas ocorrências de posse ilegal de arma de fogo foram registradas nesta quinta-feira (16) em Mutum, resultando na prisão de dois homens, de 67 e 41 anos, durante ações distintas realizadas pela Polícia Militar.

A primeira ocorrência foi registrada na Rua Presidente Kennedy, no bairro Roseiral. Durante operação, os militares receberam informações sobre a existência de armas irregulares em uma residência. No local, após buscas, foram encontrados um revólver calibre .32, uma espingarda calibre .36 e uma garrucha calibre .320.

Também foram apreendidas diversas munições: 147 de calibre .22, 27 de calibre .38, 26 de calibre .32, 25 de calibre .36 e duas de calibre .320. Parte do material estava escondida em diferentes pontos da casa, como cômodos, uma garrafa térmica e até mesmo um forno na área externa.

O morador, de 67 anos, foi preso em flagrante. Ele recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi encaminhado à Delegacia de Plantão em Manhuaçu, juntamente com todo o material apreendido.

Já na zona rural do município, no Córrego Forquilha, localidade de Humaitá, outro homem, de 41 anos, também foi preso por posse ilegal de arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar, durante operação, foram levantadas informações sobre possível comércio irregular de armas na região. Após diligências na residência do suspeito, os militares localizaram um revólver calibre .38, além de 16 munições do mesmo calibre e dois estojos.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido.

As ocorrências serão investigadas pelas autoridades competentes.