Homem é morto a tiros na zona rural de Mutum

MUTUM – Um homem de 41 anos foi morto a tiros na noite de segunda-feira (16), no Córrego Cachoeira Alta, zona rural do município.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi surpreendida por dois homens armados no momento em que chegava em casa. Testemunhas relataram que os autores saíram de trás do imóvel e efetuaram diversos disparos.

Ainda segundo os relatos, o homem tentou fugir, mas acabou sendo atingido e caiu ao solo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após o crime, os suspeitos fugiram a pé em direção à estrada principal da comunidade.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local, realizou os procedimentos de praxe e recolheu cápsulas de munição dos calibres 9 milímetros e .380.

As diligências seguem em andamento para identificar e localizar os autores. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190 ou 181, do Disque Denúncia Unificado.