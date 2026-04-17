Homem é capturado no centro de Vargem Alegre por descumprir prisão domiciliar

VARGEM ALEGRE – Um homem de 58 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso na manhã desta terça-feira (15), no Centro do município, após descumprir as condições impostas ao regime de prisão domiciliar.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, a prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo, quando os militares visualizaram o indivíduo transitando em via pública. Como já havia conhecimento prévio da existência de um mandado de prisão em seu desfavor, foi realizada a abordagem.

Após busca pessoal, o homem foi informado sobre a ordem judicial e preso no local.

Segundo as informações, o mandado de prisão foi expedido em razão do descumprimento de condições impostas ao egresso do sistema prisional. Entre as irregularidades, estava o fato de o indivíduo frequentar bares, o que levou à suspensão do benefício de prisão domiciliar.

Após o registro da ocorrência, o autor foi encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais para as demais providências.