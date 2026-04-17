Associação de Veteranos aplica suspensões e investiga casos disciplinares em competições de 2026

CARATINGA – A Associação de Veteranos de Caratinga e Região divulgou nota oficial com decisões disciplinares referentes a partidas recentes da competição de 2026. As medidas envolvem suspensões de atletas por agressões e descumprimento de regulamento, além da análise de novos casos.

De acordo com a entidade, no jogo realizado no dia 4 de abril, entre Arsenal e Portelinha, ficou comprovado que o atleta Rodrigo, do Arsenal, praticou agressão verbal contra a arbitragem, sendo punido com suspensão de dois jogos. Na mesma partida, o jogador Mauro Jr., também do Arsenal, recebeu suspensão de uma partida por descumprimento do regulamento da competição.

Já na partida do dia 11 de abril, entre Juca Antônio e Flamenguinho, o atleta Paulo Victor, conhecido como “Depay”, do Flamenguinho, foi penalizado com suspensão de nove meses. Segundo a comissão disciplinar, ele cometeu agressão física contra a arbitragem, além de proferir ofensas morais reiteradas e ameaças.

Em relação ao confronto entre Palmeiras do Aeroporto e União Celeste, também realizado no dia 11 de abril, a AVCR informou que os fatos ocorridos ainda estão sob análise da comissão disciplinar, podendo resultar em novas sanções após a conclusão da apuração.

A entidade destacou que as decisões têm como objetivo preservar a disciplina, o respeito à arbitragem e a integridade das competições. Ainda conforme a nota, os envolvidos têm direito à interposição de recursos, conforme previsto no regulamento.

A nota foi assinada pelo responsável pela Comissão Disciplinar, Reginaldo Clayton Rodrigues, e divulgada em Caratinga nesta quarta-feira (15).