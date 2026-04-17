Caratinga conquista Selo FNAS 2025 por compromisso com a assistência social

CARATINGA – O município foi contemplado com o Selo FNAS – Edição 2025, reconhecimento concedido pelo Governo Federal a cidades que atendem aos critérios estabelecidos para o financiamento da política pública de assistência social.

A certificação, concedida pela Secretaria Nacional de Assistência Social, destaca a responsabilidade na gestão dos recursos, a organização dos serviços e o compromisso com o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O resultado reflete diretamente na qualidade do atendimento prestado à população.

O reconhecimento evidencia o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, sob a condução do secretário Manoel Dornelas, com apoio da gestão do prefeito Dr. Giovanni. As ações têm sido voltadas ao fortalecimento da proteção social e ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade.

O Fundo Nacional de Assistência Social é responsável pelo repasse e acompanhamento dos recursos destinados ao cofinanciamento de programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais em todo o país. O selo é concedido aos municípios que demonstram compromisso com a correta aplicação desses recursos e com a execução eficiente das políticas públicas da área.

Para a administração municipal, a conquista simboliza o trabalho contínuo por uma assistência social mais estruturada, humanizada e voltada à garantia de direitos para a população que mais necessita.