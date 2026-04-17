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SEMANA LITERÁRIA 2026

Entre livros e robôs, Inhapim aposta na leitura para guiar o futuro dos alunos

 

INHAPIM – O município segue reforçando sua posição como referência em inovação educacional e metodologia pedagógica com a realização da Semana Literária 2026.

Com o tema “Robótica: de peça em peça. A tecnologia move o mundo, mas a leitura nos mostra a direção”, o evento buscou aprofundar o conhecimento dos alunos da rede municipal de ensino, estimulando a capacidade de processar, filtrar e aplicar informações em um contexto em que a inteligência artificial influencia diretamente o aprendizado.

Segundo a secretária municipal de Educação, Leilamar Pires Gonçalves dos Santos, a iniciativa tem como objetivo destacar o papel fundamental da leitura no desenvolvimento dos estudantes. “A leitura desenvolve a concentração, a empatia e a capacidade de sustentar argumentos em um mundo cada vez mais tecnológico e marcado pela interação virtual. Enquanto a tecnologia oferece um excesso de dados, a leitura transforma informação em conhecimento, permitindo que nossos alunos saibam discernir e pesquisar, obtendo autonomia para decidir quais caminhos querem seguir sem a interferência direta da IA”, afirmou.

A secretária também destacou que o avanço tecnológico deve ser visto como aliado no processo educacional. “O avanço tecnológico não é um inimigo, mas um aliado, permitindo novas formas de leitura interativa, como e-books e e-readers, desde que acompanhado de uma curadoria educacional crítica, com profissionais capacitados”, completou.

O prefeito Sandro Adriano ressaltou o caráter lúdico da programação, que integrou o universo da robótica ao incentivo à leitura. “Nosso projeto de robótica nas escolas municipais tem como objetivo fomentar o interesse dos alunos pela inovação e pela exploração do campo STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática). Já na Semana Literária, de forma lúdica, nossos professores conseguiram prender a atenção dos estudantes com enfoque na leitura e interpretação de textos. Parabéns a todos os envolvidos”, destacou.

A Prefeitura de Inhapim segue investindo em novas estratégias para fortalecer o processo educacional, com foco no desenvolvimento de habilidades como resolução de problemas, pensamento crítico e criatividade — competências consideradas essenciais em uma sociedade tecnológica em constante transformação.

 

Assessoria de Comunicação

 

Apresentação dos alunos da Escola Municipal Ione Ambrosina de Siqueira na Semana Literária 2026
Alunos da Escola Municipal Dr. Alípio Fernandes na Semana Literária 2026

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