SEMANA LITERÁRIA 2026

Entre livros e robôs, Inhapim aposta na leitura para guiar o futuro dos alunos

INHAPIM – O município segue reforçando sua posição como referência em inovação educacional e metodologia pedagógica com a realização da Semana Literária 2026.

Com o tema “Robótica: de peça em peça. A tecnologia move o mundo, mas a leitura nos mostra a direção”, o evento buscou aprofundar o conhecimento dos alunos da rede municipal de ensino, estimulando a capacidade de processar, filtrar e aplicar informações em um contexto em que a inteligência artificial influencia diretamente o aprendizado.

Segundo a secretária municipal de Educação, Leilamar Pires Gonçalves dos Santos, a iniciativa tem como objetivo destacar o papel fundamental da leitura no desenvolvimento dos estudantes. “A leitura desenvolve a concentração, a empatia e a capacidade de sustentar argumentos em um mundo cada vez mais tecnológico e marcado pela interação virtual. Enquanto a tecnologia oferece um excesso de dados, a leitura transforma informação em conhecimento, permitindo que nossos alunos saibam discernir e pesquisar, obtendo autonomia para decidir quais caminhos querem seguir sem a interferência direta da IA”, afirmou.

A secretária também destacou que o avanço tecnológico deve ser visto como aliado no processo educacional. “O avanço tecnológico não é um inimigo, mas um aliado, permitindo novas formas de leitura interativa, como e-books e e-readers, desde que acompanhado de uma curadoria educacional crítica, com profissionais capacitados”, completou.

O prefeito Sandro Adriano ressaltou o caráter lúdico da programação, que integrou o universo da robótica ao incentivo à leitura. “Nosso projeto de robótica nas escolas municipais tem como objetivo fomentar o interesse dos alunos pela inovação e pela exploração do campo STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática). Já na Semana Literária, de forma lúdica, nossos professores conseguiram prender a atenção dos estudantes com enfoque na leitura e interpretação de textos. Parabéns a todos os envolvidos”, destacou.

A Prefeitura de Inhapim segue investindo em novas estratégias para fortalecer o processo educacional, com foco no desenvolvimento de habilidades como resolução de problemas, pensamento crítico e criatividade — competências consideradas essenciais em uma sociedade tecnológica em constante transformação.

Assessoria de Comunicação