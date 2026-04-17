Incêndio atinge residência no Polivalente

CARATINGA – Um incêndio em uma residência localizada na Rua 1º de Maio, região conhecida como Polivalente, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar na noite desta quinta-feira (16). O imóvel, situado no subsolo de outra casa, foi parcialmente destruído pelas chamas. O morador, apontado como responsável pelo incêndio, foi preso. Segundo informações, ele possui transtornos mentais e teria, ainda, agredido a própria mãe.

De acordo com o sargento Silva, responsável pela ocorrência, a equipe foi acionada via 193 e deslocou-se rapidamente até o local. Três militares atuaram diretamente no combate ao fogo.

Ao chegarem, os bombeiros encontraram a residência já tomada pelas chamas, principalmente na cozinha. O fogo teria começado na região do fogão e se alastrado rapidamente, atingindo um botijão de gás próximo e se propagando para o quarto. Por se tratar de um imóvel pequeno, com apenas dois cômodos, o incêndio ganhou intensidade em poucos minutos.

“Montamos uma linha direta de combate e iniciamos a atuação pela cozinha, avançando até o quarto, que também já estava em chamas”, explicou o sargento. No interior do imóvel, foram atingidos móveis como camas e guarda-roupa.

Apesar da gravidade da situação, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio e impedir que as chamas se espalhassem para as residências vizinhas — incluindo o imóvel situado acima e outras construções próximas, o que gerava preocupação entre moradores, especialmente devido à presença de pessoas com problemas de saúde na área.

A ação contou com o apoio da Polícia Militar, que auxiliou no acesso à residência e no controle da ocorrência.

O autor do incêndio saiu do local, mas foi detido na região da praça Calógeras. As circunstâncias do caso serão apuradas pelas autoridades competentes.

O Corpo de Bombeiros reforça que, em situações de emergência, a população deve acionar o telefone 193.