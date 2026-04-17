Autor de execução em barbearia de Ubaporanga continua foragido, e funcionário baleado aguarda cirurgia

Segue foragido o homem apontado como autor de um homicídio e de uma tentativa de homicídio registrados dentro de uma barbearia em Ubaporanga. O crime aconteceu na última quarta-feira (15), em um estabelecimento localizado na Avenida Padre Rino, principal via da cidade, e terminou com a morte do proprietário da barbearia, Kaique Oliveira. Um funcionário do local também foi atingido por disparos de arma de fogo e permanece internado no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Segundo informações médicas, ele está em bom estado geral e aguarda a realização de uma cirurgia.

De acordo com informações levantadas pela Polícia Militar, o autor chegou ao local a pé, entrou na barbearia e efetuou diversos disparos. Após o ataque, ele fugiu rapidamente e ainda não foi localizado. Os militares trabalham com a hipótese de que o suspeito tenha contado com o apoio de uma segunda pessoa para facilitar a fuga logo após o crime. Até o momento, a motivação do assassinato continua cercada de mistério. Conforme a PM, Kaique Oliveira não possuía antecedentes criminais nem envolvimento com atividades ilícitas. Já o funcionário baleado, segundo a polícia, possui passagens e já esteve preso anteriormente. A investigação segue em andamento na tentativa de identificar o paradeiro do atirador e esclarecer o que teria motivado o ataque.